Draghi e Giorgetti inaugurano mostra 'Italia geniale' al Mise

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha accolto a Palazzo Piacentini il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi per la cerimonia di inaugurazione della mostra “Italia Geniale. Design enables, bellezza, originalità, creatività del design industriale" che con i suoi 66 oggetti esposti ripercorre da vicino la storia dei brevetti e dei disegni industriali depositati presso l’Uibm del Ministero dello sviluppo economico. “E’ con particolare orgoglio che taglio questo nastro perché tra questi oggetti, molti dei quali fanno parte della nostra quotidianità, si concretizza la creatività italiana con l’industria che si fa arte”, ha dichiarato il ministro Giorgetti nel corso del suo intervento.

“In una parola - ha proseguito - è il Made in Italy che ci ha fatto conoscere ed apprezzare nel mondo. Il design, lo sforzo creativo del genio applicato alla tecnica, è al tempo stesso un modello e un volano per la nostra crescita economica, perché contiene la capacità unica di coniugare bellezza e funzionalità, producendo oggetti straordinari, così generando lavoro e ricchezza”.

"Sono esposti – ha sottolineato Giorgetti - oggetti del Novecento che spaziano dall’ambito della moda, all’arredamento, all’illuminazione per arrivare al settore aeronautico fino alle tecnologie più emergenti. Siamo di fronte a un vero e proprio manifesto dettagliato del nostro design industriale - ha concluso - un viaggio nel Novecento attraverso alcuni dei nostri prodotti più creativi che mostrano come innovazione, ricerca e tecnica sono al servizio della quotidianità.

L'esposizione, testimone della creatività italiana e del progresso compiuto nel settore dell’industria dal nostro Paese, è il primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022 per celebrare i 90 anni della sede del Dicastero. La mostra, già allestita al Padiglione Italia a “Expo 2020 Dubai”, è stata promossa in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale per Expo 2020 Dubai, ADI (Associazione per il disegno industriale), Unioncamere e Italian trade agency.

Tra gli oggetti esposti, capaci di coniugare bellezza e funzionalità e che spaziano dall’ambito della moda all’arredo, dall'illuminazione al settore automobilistico e aeronautico fino alle tecnologie emergenti, ci sono vere icone mondiali del design e della ricerca: Isetta, prima city car degli anni ’50 ideata dal genio italiano, la macchina da scrivere Valentine dell’Olivetti, la bottiglietta del Campari Soda, la Moka Bialetti, la macchina da cucire Mirella della Necchi, la poltrona Frau Vanity Fair, il bollitore Conico Alessi, il televisore portatile Algol della Brionvega, l’abat jour Atollo, l’impianto frenante Brembo utilizzato dalla Ferrari, la poltrona Sacco, le giacche termosensibili Stone Island, la cucitrice a punti metallici Zenith, la lampada Tolomeo, la Vespa elettrica Piaggio. La mostra sarà aperta al pubblico in via Veneto, a Roma, fino al 13 marzo.