EA Sports investe nel calcio giovanile in vista della nuova generazione di FIFA

Electronic Arts ha annunciato FC Futures, un piano per investire nel calcio a livello di community su scala globale con l'obiettivo di far crescere il gioco per tutti. Il piano prevede investimenti nei prossimi tre anni in diversi progetti di calcio giovanile. Questo annuncio segue quello dei nuovi identità del marchio, logo e visione di EA Sports per il futuro interattivo del calcio: EA Sports FC. "EA Sports FC è il simbolo di un futuro positivo per il calcio, e questo futuro sarà costruito fornendo ai giovani l'accesso e gli strumenti necessari per seguire i loro sogni", ha dichiarato David Jackson, VP of Brand Marketing di EA Sports. "Non vediamo l'ora di collaborare con organizzazioni e icone del calcio di tutto il mondo per ispirare la prossima generazione di giovani fan del calcio e far crescere il loro amore per il gioco". EA Sports e la Football Foundation, l'ente di beneficenza della Premier League, della FA e del governo britannico, hanno presentato la "Rocky and Wrighty Arena" presso la Turnham Academy nel sud di Londra. Inaugurato dalla leggenda inglese Ian Wright, il campo fornirà un ulteriore accesso al calcio ai giovani della zona e contribuirà a ispirare la prossima generazione di giocatori.

FC Futures costruirà una biblioteca pubblica di pratiche di allenamento, prodotta in cinque lingue, che sarà disponibile entro la fine dell'anno per i giovani calciatori e gli allenatori della comunità che potranno consultarla online e utilizzarla per i loro piani di allenamento. Inoltre, garantirà alle comunità l'accesso al calcio sostenendo la creazione e la ristrutturazione di campi da gioco, con il supporto fondazioni, federazioni e leghe. Infine, il programma investirà in accessori per l'allenamento, fornendo attrezzature per il calcio sotto forma di palloni, pettorine, coni e altre attrezzature essenziali. EA Sports ha concordato una partnership pluriennale con la Union of European Football Associations (UEFA) per sostenere ulteriormente il calcio a livello di comunità attraverso la consulenza degli allenatori di calcio giovanile UEFA e gli investimenti nelle iniziative di calcio giovanile UEFA. "Siamo entusiasti di collaborare con EA Sports e il suo programma", ha dichiarato Frank K. Ludolph, responsabile dello sviluppo tecnico della UEFA. "Attraverso il nostro team di esperti di formazione tecnica UEFA, lavoreremo fianco a fianco con il nostro partner di lungo termine, EA Sports, per migliorare il nostro sostegno al calcio giovanile. Questa partnership è un'opportunità entusiasmante per il Programma giovanile della UEFA di fornire un accesso innovativo a materiali di formazione moderni e personalizzati a beneficio della prossima generazione di giocatori e tifosi".

Ian Wright e Emma Hayes, manager di fama mondiale del Chelsea femminile, sono i primi ambasciatori di FC Futures che collaboreranno con EA Sports per fornire ulteriore sostegno al calcio giovanile. "Sono lieto di essere un ambasciatore di EA Sports FC Futures", ha dichiarato Ian Wright. "È qui che inizia il calcio, proprio nelle nostre comunità e investire nel gioco è un passo fondamentale per far progredire il calcio globale. Questo inizia con l'offrire ai bambini l'accesso a strutture di cui hanno bisogno per poter giocare il più possibile in spazi sicuri. Sono grato che la mia vecchia scuola possa svolgere un ruolo nel futuro del calcio ed è un onore essere coinvolto". Emma Hayes ha aggiunto: "Crescendo a Londra, ho sempre cercato un modo per entrare in campo. Sono entusiasta che le donne e i talenti sottorappresentati ricevano le risorse che molti di noi non hanno avuto. FC Futures è un modo fantastico per offrire opportunità alla prossima generazione di tifosi di esplorare e approfondire la loro passione per il calcio, e mi rende orgogliosa di essere un'ambasciatrice di FC Futures. Credo che investimenti come questo abbiano il potere di cambiare la vita".