Adnkronos QeA: Italia da record nell'economia circolare, la sostenibilità che fa crescere

'Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere'. Questo il titolo del panel che ha riunito molteplici stakeholder del settore nel contesto del nuovo appuntamento Adnkronos QeA a palazzo dell'informazione a Roma, "Sostenibilità al bivio – Green deal sotto attacco e strategie da ripensare". Al centro del panel il tema dei numeri da primato italiani nell'economia circolare, che ha permesso di diventare modello di riferimento in diversi settori e l'anello di congiunzione tra la sostenibilità ambientale e sociale.