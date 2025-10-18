AdnkronosQ&A: imprese strategiche, forte l'investimento in sostenibilità a 360°

Si è svolto a Palazzo dell'Informazione a Roma il nuovo appuntamento Adnkronos Q&A dal titolo 'Sostenibilità al bivio - Green deal sotto attacco e strategie da ripensare'. Tra i panel proposti che hanno visti partecipi illustri personalità del settore anche quello dedicato al panorama imprenditoriale: 'Le imprese, la sostenibilità nel core business', nel corso del quale si è constatato che nonostante il panorama geopolitico attuale incerto, le imprese italiane continuano a investire sulla sostenibilità in tutti i settori, dimostrando una visione strategica nel loro percorso verso uno sviluppo più sostenibile.