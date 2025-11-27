circle x black
Ai, Alberto Barachini: "Adeguare le norme all'innovazione"

27 novembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
"Quando un'innovazione va veloce la legge deve andare altrettanto veloce. Serve applicare le norme esistenti e portarle al ritmo dell'innovazione che continua a correre". A livello europeo, "Chiediamo che vengano liberati fondi a favore dell'informazione responsabile, l'unico vero argine alla disinformazione e ai pericoli del deep fake". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'informazione e l'editoria, alla terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale. 

