Ai, Alberto Barachini: "Adeguare le norme all'innovazione"

"Quando un'innovazione va veloce la legge deve andare altrettanto veloce. Serve applicare le norme esistenti e portarle al ritmo dell'innovazione che continua a correre". A livello europeo, "Chiediamo che vengano liberati fondi a favore dell'informazione responsabile, l'unico vero argine alla disinformazione e ai pericoli del deep fake". Così Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'informazione e l'editoria, alla terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale.