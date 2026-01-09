AI Festival 2026, sponsor ed espositori lo trasformano in un marketplace strategico

Il 21 e 22 gennaio, presso l’università Bocconi di Milano, si terrà la terza edizione del Festival Internazionale dedicato al mondo dell'Intelligenza Artificiale e alle sue applicazioni di business. Un evento strategico per aziende e professionisti alla ricerca di tool e software AI da integrare nei propri processi aziendali.

Torna a Milano la terza edizione di AI Festival – Il Festival Internazionale sull’Intelligenza Artificiale , che si svolgerà il 21 e 22 gennaio nell’edificio Roentgen dell’Università Bocconi, Main Partner della manifestazione, con Dell Technologies e Intel come Main Sponsor.

Con oltre 10.000 presenze registrate nell'edizione passata, l’evento si conferma punto di riferimento per aziende, brand, professionisti e investitori interessati a comprendere, integrare e applicare in modo efficace l’AI nei propri processi aziendali. Si parla di un vero marketplace globale per l’innovazione AI, dove l’incontro tra domanda e offerta diventa concreto e l’adozione dell’intelligenza artificiale diventa un vantaggio strategico e competitivo a livello sistemico. AI Festival si svolge sotto il Patrocinio del Comune di Milano, partner dell’edizione Cineca, Esa – European Space Agency e YesMilano

''AI Festival dimostra come l’AI non sia solo uno strumento operativo, ma una leva capace di trasformare interi modelli di business e settori economici'', afferma Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future. ''Gli sponsor e gli espositori presenti mettono a disposizione prodotti, tool e servizi applicabili, per permettere alle aziende di integrare in modo efficace l’AI nei processi quotidiani e di innovare la propria realtà in modo pratico e funzionale, generando valore competitivo per il mercato''.

L’Area Expo: dove le aziende incontrano l’AI che funziona davvero

L’area espositiva dell’AI Festival garantisce un ecosistema completo costituito da grandi player tecnologici tra cui Dell Technologies e Intel, Data Reply, Target Reply, Elemento Cloud, Humans.Tech, Vection Technology, centri di ricerca, istituzioni, PMI e startup innovative, offrendo soluzioni che spaziano dal cloud e cyber security, alla data analytics e AI generativa, fino a strumenti verticali per marketing, HR, finanza e industria. Grazie a demo, tool pronti all’uso, software e servizi, le aziende potranno esplorare le principali integrazioni tecniche confrontandosi direttamente con chi le sviluppa, per trasformare l’innovazione AI in vantaggio competitivo reale. Gli spazi dedicati agli incontri B2B di valore favoriranno networking mirato con decision maker, team tecnici e innovatori globali, creando occasioni concrete di business, partnership e forniture strategiche.

Il tema di questa edizione, “Empowering the Agentic Era”, mette infatti al centro l’AI come partner strategico e catalizzatore di innovazione, capace di ridefinire processi, creare modelli di business più moderni e resilienti e favorire la competitività all’interno del sistema economico. Grazie alla combinazione di contenuti di alto livello, formazione avanzata e area espositiva, AI Festival permette quindi ai partecipanti di trasformare competenze e idee in strategie operative reali, l’ispirazione in azione, riaffermando l’evento come acceleratore di innovazione e sviluppo competitivo sia per le singole aziende sia per l’intero ecosistema di mercato.

All’interno dell’Area Expo, uno spazio dedicato a Startup e PMI innovative favorirà nuove sinergie e opportunità di business grazie all’incontro con investitori, VC, aziende e stakeholder internazionali. Sul palco principale verranno inoltre presentati i 6 progetti finalisti della Startup competition AI for Future, selezionati per un’applicazione consapevole dell’AI e attenta nel generare un impatto positivo sulla società. AI Festival si svolge sotto il Patrocinio del Comune di Milano, Partner dell’edizione Cineca, Esa – European Space Agency e YesMilano, Mobility Partner Scuter.