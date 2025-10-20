Ai: Galimberti (Factorial), 'Al Factorial Summit portiamo il futuro del lavoro'

"Al Factorial Summit a Milano abbiamo parlato del futuro del lavoro e dell'impatto dell'AI sui processi HR e sulla produttività. In questi anni, le aziende ci raccontano sempre le stesse tre grandi sfide: attrarre e motivare i talenti, navigare regole e normative sempre più complesse e la necessità di fare di più con meno, ottimizzando risorse e tempo. Noi di Factorial stiamo affrontando queste sfide offrendo soluzioni semplici, integrate e potenti, che permettono ai team HR e ai manager di concentrarsi su ciò che conta davvero: le persone". Lo ha detto Andrea Galimberti, Director of Partnerships and Strategy Italy, Factorial, intervenendo all'edizione 2025 di Factorial Summit, a Milano. Una giornata che ha riunito oltre 200 professionisti, manager e innovatori per esplorare come l'intelligenza artificiale stia trasformando il futuro del lavoro.