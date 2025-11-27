Ai, Tripi (Confindustria): "Intelligenza umana e artificiale devono andare insieme"

"L'intelligenza naturale e quella artificiale devono andare insieme. Deve essere l'imprenditore a fare delle scelte sulla base dei dati che gli arrivano dalle automazioni dell'Ai". Sono le parole di lo ha detto alla terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale, a Palazzo dell'informazione a Roma, Alberto Tripi, special advisor per l'Intelligenza artificiale Confindustria. L'appuntamento ha riunito esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell'impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell'evoluzione dell'Ai.