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Autostrade per l'Italia, Amplia si rafforza con ramo ingegneria di Tecne

Ad Giana: "Operazione che valorizza know-how di una grande azienda come Aspi e sostiene l'avanzamento di investimenti su rete"

Aspi: Amplia si rafforza con ramo ingegneria di Tecne - (foto Ufficio stampa)
Aspi: Amplia si rafforza con ramo ingegneria di Tecne - (foto Ufficio stampa)
30 settembre 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Autostrade per l’Italia avvia una nuova fase con la riorganizzazione dei due pilastri del Gruppo nei settori dell’ingegneria e delle costruzioni, Amplia Infrastructures e Tecne, in vista delle prossime fasi dell’imponente piano di rigenerazione della rete autostradale in gestione. L’operazione punta a rafforzare la filiera, integrando e valorizzando al meglio le competenze e l’expertise delle due società.

Al termine del processo, il ramo di Tecne dedicato alla progettazione ingegneristica confluirà in Amplia, rafforzandone ulteriormente la struttura. Alle oltre 1.500 persone di Amplia si aggiungeranno 500 tecnici e ingegneri di Tecne. Quest’ultima manterrà, con oltre 500 risorse, le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Si concretizza così un passaggio strategico della visione dell’amministratore delegato di Aspi, Arrigo Giana, finalizzato a rafforzare il Gruppo e ad accelerare la realizzazione del piano di investimenti in corso: “L’integrazione tra culture, professionalità ed esperienze diverse – afferma l’ad - è la principale leva di valore del nuovo assetto. Maggiore sinergia tra competenze di ingegneria e costruzione, maggiore rapidità nella gestione delle decisioni e snellimento dei processi, soprattutto nella fase tra progettazione e realizzazione, sono presupposti fondamentali per l’avanzamento del grande piano di rigenerazione della rete autostradale. Un’operazione volta a valorizzare le nostre persone e il know-how di una grande azienda come Autostrade per l’Italia”.

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autostrade ingegneria costruzioni riorganizzazione piano di rigenerazione
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