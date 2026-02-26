Axa, in 2025 utile netto +24% a 9,8 mld, ricavi salgono a 115,5 mld

Nel 2025 il gruppo Axa ha registrato ricavi in aumento del 5% a 115,5 miliardi di euro e un utile netto pari a 9,79 miliardi di euro (+24%). Lo comunica una nota. Il Solvency II ratio si è attestato a 224%. Il dividendo è pari a 2,32 euro per azione, +8% rispetto all’esercizio precedente. Il gruppo prevede inoltre il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,25 miliardi di euro. Il nuovo piano strategico 2027-2029 è previsto per il prossimo 21 settembre.

"Nel 2025, Axa ha registrato un altro anno di performance molto solida, con una crescita degli utili del +9% nelle nostre attività principali, escludendo Axa Im. Abbiamo sfruttato questi risultati eccellenti per rafforzare ulteriormente la prudenza nelle riserve. Il nostro business P&C ha registrato risultati eccezionali, combinando un sano equilibrio tra prezzi e volumi con margini ai vertici del settore, un rapporto delle spese più basso e un aumento del reddito da investimenti", ha commentato l'ad Thomas Buberl.

"Axa Xl Insurance ha incrementato gli utili con margini sottostanti stabili. Nel business Vita e salute, gli utili sono cresciuti del 7%, con il ramo Vita che riflette già i primi benefici della nostra strategia di rinnovamento del business e il ramo salute in crescita del 17%, anche dopo aver assorbito il cambiamento sfavorevole relativo al trattamento dell’Iva in Messico, a sottolineare la stabilità del nostro portafoglio. I nostri investimenti in automazione e intelligenza artificiale - ha proseguito - stanno dando i loro frutti, generando guadagni di efficienza. Il nostro Solvency II Ratio si trova a un livello molto solido. Questi risultati dimostrano la capacità di generare utili e di un franchise ben diversificato e rinforzano la nostra fiducia nella capacità di Axa di generare valore sostenibile e a lungo termine. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi, agenti e partner per il loro impegno, così come i nostri clienti per la loro continua fiducia", ha concluso Buberl.