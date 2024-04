Barbaro (Mase), 'promuovere turismo della natura consapevole'

"Turismo consapevole. Turismo sostenibile nei 24 parchi nazionali e nelle 31 aree marine protette italiane. Di questo siamo stati chiamati a parlare oggi. E quale concreto esempio di questo impegno abbiamo presentato l’app Visit Naturaitalia e il portale web Naturaitalia che coniugano la transizione ecologica e quella digitale". Così scrive su Facebook il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudio Barbaro, presente ad Atene per la 9th Our Ocean Conference.

"Il ministero dell’Ambiente ha deciso di investire in maniera importante su una specifica misura del Pnrr, che punta sulla digitalizzazione: l’obiettivo non è solo quello di fornire servizi innovativi per i visitatori, ma di inquadrarli in un contesto di educazione ambientale e di sensibilizzazione verso la tutela della natura e perché no, di partecipazione attiva nella difesa della stessa - continua - La sfida in questi progetti è quella di promuovere un turismo della natura che non sia fugace e superficiale, ma che si basi su un’adeguata preparazione e conoscenza dello specifico territorio e delle regole per la sua visita, utilizzando piattaforme digitali come mezzi efficaci per intercettare anche le nuove generazioni, attori chiave per le future politiche ambientali e per l’attuazione di ogni politica di cambiamento".