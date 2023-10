Giorgetti: "Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta"

Costo più basso per il canone Rai a partire dal 2024. Il prezzo passerà da 90 a 70 euro l'anno. ''Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta'', ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa a palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio 2024.