Comolake, Baratz (D-Wave): "Dieci milioni di euro per portare il calcolo quantistico in Italia"

Comolake, Baratz (D-Wave):
18 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Abbiamo investito dieci milioni di euro per rendere disponibile in Italia la metà della capacità di un computer quantistico Advantage2 attraverso il nostro servizio cloud. È un passo decisivo per sostenere la trasformazione digitale del Paese”, ha dichiarato Alan Baratz, presidente e amministratore delegato di D-Wave Systems, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. Baratz ha spiegato che “i computer quantistici sono in grado di risolvere problemi complessi come la pianificazione della forza lavoro, l’ottimizzazione della produzione e persino il ripiegamento delle proteine, con una velocità e un’efficienza energetica impensabili per i sistemi classici”. (VIDEO)

“Si tratta di una tecnologia sostenibile – ha aggiunto – che consuma molta meno energia rispetto ai processori tradizionali e può migliorare in modo significativo la produttività e le operazioni aziendali”. Il progetto rientra nell’ambito della Q Alliance, che consentirà a università, ricercatori, imprese e centri di calcolo italiani di accedere direttamente alle risorse di calcolo quantistico. “Vogliamo collaborare con la comunità scientifica e industriale italiana per affrontare insieme le sfide più complesse”, ha concluso Baratz.

calcolo quantistico trasformazione digitale computer quantistici
