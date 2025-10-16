circle x black
Cerca nel sito
 

Comolake, Dominici: "Pa non gestisca solo emergenze, ma preveda trend e bisogni"

Gianni Dominici
Gianni Dominici
16 ottobre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo bisogno di una Pa che non solo gestisce le emergenze, ma che sa prevedere trend, bisogni e necessità future. E questo perché non si tratta semplicemente di gestire semplicemente per modo di dire, le emergenze isolate, ma di governare una complessità che è permanente". Così l'amministratore delegato di Fpa - Forum Pa, Gianni Dominici, nel corso di Comolake. "Il prossimo anno non sarà semplicemente il 2025 più uno, appunto in un concetto di linearità. Sarà un anno importante, perché ci troviamo alla fine di un ciclo, che è quello del Pnrr, che è stato una grande occasione", sottolinea.

"Una grande occasione che appunto ha portato investimenti, progettualità e innovazione nelle nostre pubbliche amministrazioni", evidenzia. "Il tema che si pone è proprio questo: alla fine di questo ciclo, come facciamo affinché non torni tutto come prima?", si chiede Dominici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Comolake Dominici Pa emergenze
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza