Comolake, Kavanagh (TikTok): "Project Clover è la garanzia europea per la sicurezza dei dati"

Comolake, Kavanagh (TikTok):
18 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La protezione dei dati non è solo un obbligo normativo, ma parte integrante della nostra cultura aziendale. Si fonda su tre principi: trasparenza, fiducia e responsabilità”, ha dichiarato John Kavanagh, esperto di sicurezza dei dati e privacy di TikTok, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. Kavanagh ha spiegato che “TikTok è trasparente con i propri utenti sull’utilizzo dei dati personali, attraverso politiche di privacy accessibili e un centro dedicato alla protezione dei dati per spiegare in modo chiaro come vengono raccolti, conservati e trattati”. (VIDEO)

“Per mantenere la fiducia degli utenti europei – ha aggiunto – abbiamo istituito Project Clover, un programma da 12 miliardi di euro per la sovranità e la governance dei dati in Europa. Il progetto prevede che tutte le informazioni degli utenti europei vengano archiviate in infrastrutture locali, con la supervisione di soggetti indipendenti”. Kavanagh ha sottolineato che “la sicurezza dei gateway dei dati è monitorata 24 ore su 24 da una società terza, la NCC Group, incaricata di segnalare in tempo reale ogni potenziale vulnerabilità”. “Applichiamo tecnologie di miglioramento della privacy – ha concluso – per minimizzare, anonimizzare e pseudonimizzare i dati, garantendo così che ogni informazione resti sotto il pieno controllo dell’utente europeo”.

