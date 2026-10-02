Confedra si presenta a Milano, rappresentanza, servizi e nuove opportunità

Dare rappresentanza alle imprese, rispondere alle loro esigenze quotidiane e costruire una rete nazionale di servizi e opportunità.

Con questi obiettivi si è presentata ufficialmente Confedra, Confederazione nazionale Imprese italiane, protagonista il 30 settembre di un incontro nella sede della Fondazione Atm di Milano moderato dal direttore di Gazzetta di Milano Agostino Marotta. Confedra si propone come una piattaforma integrata di servizi strategici, aggregazione economica e rappresentanza istituzionale, aperta a imprese, liberi professionisti e studi. "Non partiamo dai nostri numeri - afferma il presidente nazionale Mario Cesaroni - ma da quelli con cui le imprese si confrontano ogni giorno: la bolletta, la burocrazia, il costo del lavoro, il credito che non arriva".

Il modello prevede una quota associativa legata al fatturato e non al monte salari, affinché l’aumento dell’occupazione non determini un incremento del costo di adesione. L’iscrizione è unica e nazionale, con l’obiettivo di garantire lo stesso standard di servizio nei diversi sportelli della Confederazione. Tra i servizi inclusi figurano assistenza sindacale, tributaria, fiscale e amministrativa, pratiche previdenziali, helpdesk legale con risposta entro 24 ore, formazione, sicurezza sul lavoro, GDPR e valutazioni preliminari sull’intelligenza artificiale. A questi si aggiungono servizi specialistici su richiesta per internazionalizzazione, operazioni societarie, credito agevolato e integrazione dell’IA in azienda.

Il progetto comprende inoltre un consorzio acquisti, pensato per negoziare condizioni collettive su energia, mezzi, telecomunicazioni e consulenze, e favorire la partecipazione congiunta a gare d’appalto. La presenza territoriale sarà sviluppata attraverso Unioni Territoriali, costituite al raggiungimento di 30 imprese associate nella stessa area. Il programma 2026–2027 prevede lo sviluppo della rete in Lombardia, mentre gli obiettivi al 2030 sono 500 aziende associate e 15.000 dipendenti rappresentati. La convenzione tra Confedra e Fondazione Atm apre i servizi di welfare della Fondazione alle aziende associate e ai loro dipendenti.