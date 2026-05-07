Cybersecurity, Di.Gi Academy aderisce ad Alis

"Con grandissimo piacere annunciamo l’ingresso in Alis di DI.GI. Academy che, grazie ad una forte esperienza, una consolidata esperienza ed un approccio realmente concreto, offre servizi strategici in ambito di cybersecurity, governance digitale e gestione del rischio. Questo importante ingresso consolida l’approccio pragmatico di ALIS, sempre più orientato all’efficienza e alla sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informatici delle aziende associate, anche e soprattutto nell’attuale momento storico in cui le minacce cyber rappresentano un rischio effettivo e serio per le imprese e le amministrazioni. Siamo pertanto certi che DI.GI. Academy, attraverso i propri professionisti e i propri strumenti innovativi di Intelligenza Artificiale come ad esempio la piattaforma integrata ISAC4PMI dedicata alla sicurezza informatica delle piccole e medie imprese italiane, saprà rappresentare un validissimo supporto ai nostri Soci in ambiti chiave come: formazione specialistica in cybersecurity, consulenza GRC (Governance, Risk & Compliance), compliance normativa, monitoraggio del rischio e risposta avanzata agli attacchi informatici, sviluppo di modelli di sicurezza sostenibili e misurabili". Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, dà il benvenuto al socio consigliere DI.GI. Academy.

"L’ingresso in ALIS rappresenta per noi un passo strategico per portare la cybersecurity sempre più vicino alle esigenze concrete delle imprese. Oggi il vero problema non è la mancanza di consapevolezza, ma la difficoltà nel trasformarla in azioni efficaci: le aziende sanno cosa devono fare, ma spesso non riescono a renderlo operativo. Il nostro impegno è proprio questo: aiutare le aziende a colmare il divario tra teoria e pratica, mettendo a disposizione competenze, strumenti e modelli concreti, anche attraverso iniziative come ISAC4PMI. In un contesto in cui le minacce evolvono più velocemente delle capacità di difesa, crediamo che la sicurezza debba diventare un elemento strutturale e condiviso lungo tutta la filiera, non più un tema solo tecnico ma una leva di competitività e resilienza. Con Alis vogliamo contribuire a questo percorso, supportando le imprese associate nel rafforzare in modo concreto e misurabile la propria postura cyber" dichiara Dario Ramilli, ceo DI.GI. Academy.