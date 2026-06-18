Di Raimondo (Asstel): "Impegnati a costruire un welfare innovativo e inclusivo"

"In un momento di grandi trasformazioni e di grandi complessità che viviamo con transizioni a partire da quella demografica, ma anche quella lavorativa e quella digitale, è strategico affrontare in maniera sistemica quelli che non devono essere problemi ma opportunità da governare. Le imprese hanno un ruolo strategico, la nostra filiera è sempre stata di frontiera sia sulla costruzione di un welfare innovativo e inclusivo, sia sulla capacità di trovare strumenti nuovi per rispondere a bisogni nuovi. Dobbiamo andare oltre e dobbiamo soprattutto costruire delle risposte nuove guardando un po' più lontano". Lo ha detto Laura Di Raimondo, direttore generale Asstel - Assotelecomunicazioni, durante la VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".