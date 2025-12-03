circle x black
Cerca nel sito
 

Difesa, Terna: "Cavi sottomarini infrastruttura strategica, protezione cyber"

Difesa, Terna:
03 dicembre 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Italia ha una delle reti di cavi elettrici sottomarini più estese e articolate d’Europa”.

Con queste parole Luigi Ballarano, Chief Information Security Officer di Terna, ha aperto il suo intervento nel panel “Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche”, una delle sessioni centrali della conferenza Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” a Roma. Ballarano ha ricordato che Terna gestisce “circa 1.800 chilometri di cavi elettrici sottomarini”, inclusi collegamenti strategici come il Sacoi, l’interconnessione con il Montenegro e la Grecia, e nuove opere che ridisegneranno l’architettura elettrica del Paese. Tra queste, il Tirrenian Link, definito “una delle opere principali in costruzione, destinata a raggiungere oltre 2.100 metri di profondità di posa”.

In programma anche l’interconnessione con la Tunisia e l’espansione dei collegamenti verso il continente europeo. Il Ciso di Terna ha richiamato l’attenzione sulla componente tecnologica che sostiene queste infrastrutture: “La loro fisicità è imponente, ma si basano su dispositivi di supervisione, reti di telecomunicazione, IoT e fibra ottica senza i quali non potrebbero funzionare”. Una compromissione dei sistemi di controllo avrebbe conseguenze immediate sul sistema elettrico nazionale: “Gli effetti sul bilanciamento dell’energia sarebbero enormi”.

Ballarano ha inoltre ribadito che a livello internazionale non sono mancati casi di minacce ibride, capaci di combinare attacchi cyber e attacchi fisici alle infrastrutture sottomarine. Per questo Terna sta portando avanti “un programma molto esteso di asset discovery, centralizzazione dei controlli e monitoraggio di tutti i campi di sicurezza”. In chiusura, ha sottolineato l’importanza delle sinergie istituzionali: “La collaborazione pubblico-privato è fondamentale. Solo lavorando con istituzioni ed enti nazionali ed europei possiamo proteggere davvero le infrastrutture critiche”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cavi sottomarini infrastruttura strategica protezione cyber sicurezza geopolitiche
Vedi anche
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza