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Energia, Lucaselli (Fdi): "Sfida più grande, da governo 15 decreti da maggio a oggi'?

Ylenja Lucaselli - (Foto Adnkronos)
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24 ottobre 2026 | 17.43
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"La sfida più grande che stiamo attraversando è ovviamente quella energetica. Come sappiamo, fino a prima del governo Meloni, è completamente mancata l'idea di una politica energetica italiana, quindi l'autonomia energetica. Il governo Meloni ha impostato questo cammino e ovviamente adesso dobbiamo far fronte ai problemi che ci sono, non determinati da questo governo ma dalla situazione geopolitica internazionale. Il governo ha fatto in pochissimi mesi quindici decreti da marzo a oggi, con i quali sono stati stanziati oltre due miliardi per il problema bollette. L'ultimo provvedimento è quello che ha dato respiro agli autotrasportatori. Continueremo su questa strada, soprattutto continueremo a chiedere all'Europa di aiutare gli Stati europei in questo momento particolarmente difficile". Così Ylenja Lucaselli, deputata di Fdi, che è intervenuta all'evento City Talks, promosso e organizzato da Spin Factor a Napoli.

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