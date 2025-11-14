circle x black
'Espresso al Teatro Brancaccio di Roma per festeggiare i 70 anni 

mercoledì 19

'Espresso al Teatro Brancaccio di Roma per festeggiare i 70 anni 
14 novembre 2025 | 15.39
Redazione Adnkronos
Mercoledì 19 novembre, il Teatro Brancaccio-Spazio Field di Roma accoglierà la grande festa per i 70 anni de L’Espresso: dalle ore 14, una giornata di interviste e talk per celebrare il settimanale che, dal 1955, racconta l’Italia e il mondo con lo sguardo critico e indipendente. Sul palco si alterneranno il direttore Emilio Carelli, i giornalisti de L’Espresso insieme a ospiti del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dell’arte.

Tra i protagonisti della giornata: Nico Acampora, Bashar Al Awadhi, Francesca Albanese, Laura Silvia Battaglia, Pietro Benassi, Francesco Boccia, Serena Bortone, Carlo Calenda, Andrea Calisi, Navid Carucci, Elisabetta Casellati, Gino Castaldo, Massimo D’Alema, Ferruccio de Bortoli, Giancarlo De Cataldo, Tea Della Pergola, Bernard Dika, Marco Fioravanti, Corrado Formigli, Eugenio Giani, Alberto Gilardi, Nicola Gratteri, Roberto Gualtieri, Andrea Lupo Lanzara, Simone Leoni, Gad Lerner, Pietro Masturzo, Antoluca Matarazzo, Alessandro Morelli, Motta, Carlo Nordio, Achille Occhetto, Roberto Occhiuto, Flavia Padovan, Matteo Renzi, Edoardo Rixi, Francesco Rocca, Paolo Romano, Igiaba Scego, Elly Schlein, Massimo Sestini, Alessandra Todde.

Un’occasione per intrecciare linguaggi e generazioni, dove le voci del giornalismo si confrontano con quelle di politici e protagonisti del mondo della cultura, per raccontare un Paese in movimento e un giornale che celebra i suoi 70 anni restando fedele ai propri valori. Tutti gli appuntamenti saranno seguiti in tempo reale con un live blog su lespresso.it e sui canali social ufficiali de L’Espresso.

