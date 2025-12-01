circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrovienord, al via i lavori di rifacimento della stazione di Caslino al Piano (Co)

Ferrovienord, al via i lavori di rifacimento della stazione di Caslino al Piano (Co)
01 dicembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Caslino al Piano (Co) sulla linea Saronno - Como di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. Lo si legge in una nota. La sala d’attesa chiuderà martedì 9 dicembre per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e percorso Lve per persone ipovedenti. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata e il tetto. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo mese di maggio.

L’intervento a Caslino al Piano fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano - Asso e Saronno - Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 5, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (LVE, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

“Le stazioni sono un elemento centrale nella vita delle comunità attraversate dalla rete di Ferrovienord. Le stiamo riconsegnando nella loro originale bellezza a tutti i cittadini per sottolineare la nostra grande attenzione verso il territorio” – dichiara il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti - “Grazie alla collaborazione continua con Regione Lombardia gli utenti hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno.”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ferrovienord Caslino Piano stazione
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza