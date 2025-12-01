Ferrovienord, al via i lavori di rifacimento della stazione di Caslino al Piano (Co)

Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Caslino al Piano (Co) sulla linea Saronno - Como di Ferrovienord, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. Lo si legge in una nota. La sala d’attesa chiuderà martedì 9 dicembre per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e percorso Lve per persone ipovedenti. Le opere riguardanti le parti esterne interesseranno la facciata e il tetto. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo mese di maggio.

L’intervento a Caslino al Piano fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano - Asso e Saronno - Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 19 stazioni e avviati in altre 5, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (LVE, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“L’intervento – dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia – rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

“Le stazioni sono un elemento centrale nella vita delle comunità attraversate dalla rete di Ferrovienord. Le stiamo riconsegnando nella loro originale bellezza a tutti i cittadini per sottolineare la nostra grande attenzione verso il territorio” – dichiara il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti - “Grazie alla collaborazione continua con Regione Lombardia gli utenti hanno a disposizione quindi strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort che dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di semplice passaggio ma un luogo da vivere con maggiore sicurezza ogni giorno.”