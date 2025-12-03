Guidesi (Regione Lombardia), 'Pubblico e privato ricetta vincente per competitività'

"La combinazione pubblico-privato è la ricetta vincente dell'ecosistema lombardo. Il pubblico cerca di mettersi a disposizione per continuare ad innovare per restare competitivi a livello internazionale". Così l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, partecipando oggi a Milano, al Building the change, l'evento annuale di Federated innovation Mind che ha riunito aziende, startup, ricercatori e istituzioni con l'intento di trasformare il Distretto dell'innovazione di Milano in un ecosistema dove possono nascere progetti concreti, opportunità di crescita e innovazione reale sul territorio.