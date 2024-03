Immobiliare, De Giuseppe (Tempocasa): "Obiettivo 2024 raggiungere i 700 punti vendita"

“Abbiamo aperto la nostra prima agenzia in Trentino, a Riva del Garda, e siamo felici anche di avere inaugurato nel 2023 la seconda rete Tempo Agency, che oggi conta già cinque punti vendita all'attivo. L’obiettivo per il 2024 è raggiungere quota 700 punti vendita”. Con queste dichiarazioni, Andrea De Giuseppe, direttore dello sviluppo della rete del Gruppo Tempocasa, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione, da parte del Gruppo Tempocasa, della settima edizione di TempoReport, l'Osservatorio immobiliare del franchising relativo all’andamento del mercato 2023, trasmessa in diretta streaming giovedì 28 marzo, alle ore 12, dalla sede centrale. A cura di TempoLab, il Centro studi del Gruppo, la pubblicazione analizza nel dettaglio il mercato immobiliare e creditizio in Italia.