Imprese, Cafà (Cifa Italia): "IA senza competenze non aggiunge valore"

Il presidente Cifa Italia e Fonarcom, in occasione dell'incontro ‘LʼImpresa nellʼEra dellʼAI. Imprese, istituzioni ed esperti per unʼinnovazione responsabile’
“La gran parte di noi forse non sa che, quando si intende adottare un modello” di intelligenza artificiale “all'interno di un'organizzazione, è necessario riprogettare l'intera struttura, analizzando quali debbano essere i flussi di attività da generare, semplificare e migliorare. Servono gli esperti che indichino la strada corretta e serve la compliance, che ha un ruolo altrettanto importante. Ma attenzione: senza la formazione dei lavoratori, nessuna tecnologia può portare valore aggiunto all'interno delle nostre organizzazioni”. Così Andrea Cafà, presidente Cifa Italia e Fonarcom, in occasione dell'incontro ‘LʼImpresa nellʼEra dellʼAI. Imprese, istituzioni ed esperti per unʼinnovazione responsabile’, durante il quale - oggi a Milano - è stato presentato lʼOsservatorio sullʼIntelligenza Artificiale di UniEticpmi.
L’Osservatorio nasce dall’esigenza di riunire “esperti e unire esperienze e competenze al servizio delle micro, piccole e medie imprese - afferma Cafà - Dobbiamo dare una direzione e confrontarci per far capire cosa significhi davvero adottare un sistema di intelligenza artificiale”. Poi aggiunge: “L’intelligenza artificiale sarà incardinata su grandi trasformazioni: nuovi modi di lavorare cambieranno l'economia e l'organizzazione dei Governi. Di conseguenza, non possiamo permetterci di lasciar fuori le nostre micro, piccole e medie imprese che spesso rischiano di perdere molte opportunità”.
Nel nostro Paese, il tessuto imprenditoriale al quale fa riferimento il presidente di Cifa Italia “rappresenta oltre il 98% del totale” delle imprese, fa notare. Le pmi “offrono occupazione a più della metà dei lavoratori del settore privato e svolgono un ruolo fondamentale. Dietro le grandi aziende italiane - osserva - c'è infatti quasi sempre una filiera di micro e piccole imprese, una rete con un ruolo specifico e oserei dire essenziale. Ecco perché non possiamo permetterci il rischio che queste realtà rimangano indietro”, conclude.