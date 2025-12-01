circle x black
Imprese: nel 2025 un quinto delle società benefit investe più del 5% fatturato in iniziative sociali e ambientali

01 dicembre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 20% delle organizzazioni che adottano il modello di società benefit investe oltre il 5% del fatturato in iniziative con impatto positivo sull'ambiente e sul sociale e il 48% inoltre integra le valutazioni rispetto a queste azioni in tutti i processi decisionali. È quanto emerge dall'edizione 2025 della ricerca nazionale sulle Società benefit, presentata oggi a Milano nell'ambito dell'evento 'Un'ondata di innovazione'. A realizzare la ricerca, che ha preso a campione 300 società benefit e più di 550 non benefit, Nativa, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit.

