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La Banca d’Italia al MANN per "L'oro di Napoli”, tra storia, devozione ed economia

Il 24 aprile il Governatore Panetta apre un nuovo ciclo di incontri in collaborazione con il MUDEM - Museo della Moneta

La Banca d’Italia al MANN per
23 aprile 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Che cosa rende prezioso l'oro? Che cosa dice di noi, in un’epoca di tensioni geopolitiche e incertezza diffusa, il valore che ancora gli attribuiscono mercati, istituzioni e cittadini? E come si intreccia, in una città come Napoli, la dimensione simbolica e devozionale con quella monetaria e finanziaria del prezioso metallo? Attorno a queste domande si apre, venerdì 24 aprile alle 11.00, il primo dei tre incontri del ciclo "L'avventura della moneta – Lo scambio infinito", in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) tra aprile e giugno 2026.

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L’iniziativa – promossa dal MUDEM, il Museo della Moneta della Banca d'Italia – si configura come un percorso coerente e progressivo sul tema della moneta e della fiducia, articolato tra storia, economia e attualità. Il primo incontro, dal titolo "L'oro di Napoli. Devozione, moneta e fiducia", è introdotto da Francesco Sirano, Direttore del MANN, e vede come protagonista il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Il suo intervento di apertura dà avvio a un panel che coinvolge Renata Cantilena, Direttrice dell'Istituto Italiano di Numismatica, Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro e Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera e autore di "L'oro e la patria" (Mondadori, 2024).

Gli altri due appuntamenti del ciclo, organizzato in concomitanza con la prossima riapertura della sezione numismatica del MANN, sono in programma rispettivamente il 18 maggio e il 22 giugno. Il primo sarà un dialogo tra Domenico Piccolo, professore emerito di statistica presso l'Università di Napoli Federico II, e Giovanni Iuzzolino del Progetto Museo della Moneta della Banca d’Italia, sul tema "Giocare con i numeri. La statistica come sesto senso finanziario". Il secondo, dal titolo "Fiducia e registrazione: dall'Archivio dei Sulpici alla blockchain", vedrà confrontarsi la Vice Direttrice generale della Banca d'Italia Chiara Scotti e il Direttore del MANN Francesco Sirano.

Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

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