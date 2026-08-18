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La rete di ricarica per la mobilità elettrica in Italia: crescita delle infrastrutture e il contributo di Enel

Diffusione sempre più capillare

Colonna Enel per laicarica dei veicoli elettrici - (Foto Ufficio stampa)
Colonna Enel per laicarica dei veicoli elettrici - (Foto Ufficio stampa)
18 agosto 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

La rete italiana di ricarica per veicoli elettrici continua a crescere con un ritmo tra i più elevati in Europa, confermando la maturità degli investimenti realizzati dagli operatori del settore. Secondo l'ultimo monitoraggio di Motus-E, al 30 giugno 2026 in Italia sono presenti 84.564 punti di ricarica pubblici, con un incremento di 6.311 nuovi punti nel solo secondo trimestre dell'anno e di oltre 17.000 installazioni negli ultimi dodici mesi, il valore più alto mai registrato nel Paese. (Motus-E)

Particolarmente significativa è la crescita lungo la rete autostradale, dove i punti di ricarica hanno raggiunto quota 1.516, contro i 1.159 di giugno 2025 e i 963 del 2024. L'86% delle infrastrutture autostradali è costituito da colonnine in corrente continua (DC), mentre il 59% offre potenze superiori a 150 kW, consentendo ricariche rapide e rendendo sempre più agevoli gli spostamenti sulle lunghe percorrenze. Oltre la metà delle aree di servizio autostradali dispone oggi di infrastrutture di ricarica.

L'evoluzione conferma un trend già evidenziato dal rapporto annuale Motus-E: l'Italia non solo amplia la propria rete, ma si colloca ai vertici europei per disponibilità di punti di ricarica in rapporto ai veicoli elettrici circolanti e alla lunghezza della rete stradale nazionale.

Le sfide ancora aperte

Accanto ai risultati positivi, Motus-E sottolinea la necessità di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi, le connessioni alla rete elettrica e le procedure di concessione delle aree di servizio autostradali ancora non infrastrutturate. La rapidità con cui vengono installate nuove colonnine dimostra infatti che gli operatori sono pronti a investire, ma la piena valorizzazione degli investimenti richiede un quadro regolatorio più efficiente e tempi amministrativi più rapidi.

Enel: la rete più capillare in Italia e servizi integrati per la mobilità elettrica

Enel è tra i principali protagonisti dello sviluppo della mobilità elettrica in Italia. Attraverso la propria attività di Charging Point Operator, il Gruppo gestisce oltre 28.000 punti di ricarica pubblici distribuiti sull'intero territorio nazionale, contribuendo in modo significativo alla crescita dell'infrastruttura italiana e alla diffusione dei veicoli elettrici. La rete comprende stazioni in corrente alternata (AC), Fast e Ultra Fast (DC), installate nei centri urbani, lungo le principali direttrici di traffico e presso attività commerciali, aziende e parcheggi pubblici.

L'impegno di Enel non si limita all'installazione delle infrastrutture. L'azienda ha sviluppato un ecosistema di servizi che punta a rendere l'esperienza di ricarica semplice, digitale e accessibile, accompagnando il cliente in ogni fase del viaggio.

Tra le principali soluzioni offerte figurano:

· Enel On Your Way, l'app che consente di localizzare i punti di ricarica disponibili, verificarne in tempo reale lo stato, avviare e interrompere la ricarica, effettuare il pagamento e pianificare gli itinerari con le soste di ricarica integrate. Attraverso il roaming interoperabile, l'app permette inoltre di accedere a oltre 55.000 punti di ricarica in Italia e a più di 60.000

· Plug e Charge e soluzioni digitali di pagamento: Plug e Charge consente di ricaricare l’auto senza ricorrere all’autenticazione manuale e il POS consente di pagare la ricarica direttamente con la carta di credito senza bisogno dell’app

· Interoperabilità della rete, grazie ad accordi con oltre 170 Mobility Service Provider, che permettono agli automobilisti di utilizzare le infrastrutture Enel attraverso numerose applicazioni e carte di ricarica, favorendo un'esperienza di utilizzo senza barriere tra operatori. complessivamente, anche appartenenti ad altri operatori.

· Tariffe e abbonamenti flessibili, studiati per adattarsi ai diversi profili di utilizzo – dall'uso occasionale ai pendolari fino agli utenti ad alta percorrenza – semplificando la gestione dei costi della ricarica

· Waybox, la soluzione per la ricarica domestica, che consente di ricaricare il veicolo direttamente a casa con gestione intelligente dei consumi, programmazione delle ricariche e integrazione con le offerte di energia elettrica di Enel.

L'obiettivo dell’azienda è rendere la ricarica sempre più capillare, veloce e intuitiva, riducendo le principali barriere percepite dagli automobilisti e favorendo una mobilità elettrica accessibile a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

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mobilità elettrica ricarica veicoli elettrici infrastrutture Charging Point Operator
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