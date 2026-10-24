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Lavoro, Salvitti (FdI): "Rinnovi contrattuali importanti per garantire salario giusto"

Giorgio Salvitti - (Adnkronos)
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24 ottobre 2026 | 22.58
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

''Allinearsi rispetto a quelle che sono le aspettative dei lavoratori diventa importante per poter garantire un salario giusto sul nostro territorio. Il Governo ha fatto un’azione molto importante per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, dando la possibilità di innalzare il reddito dei lavoratori". Lo ha detto il senatore Giorgio Salvitti della VI Commissione permanente Finanze e tesoro, intervenendo oggi a Roma alla IX Consulta Confederale di Confintesa, che aveva come tema 'Il lavoro che genera. Persone, imprese e comunità nell’Italia che verrà'.

''Abbiamo già investito oltre 20 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali e ne abbiamo già stanziati altri 10 per far sì che sia possibile farli già per il 2027 e il 2028 - prosegue Salvitti -. La proposta di salario minimo probabilmente sarebbe andata in controtendenza rispetto alla contrattazione nazionale. Il rischio di un salario minimo sarebbe stato quello di un appiattimento verso il ribasso. Quelli di oggi sono incontri importanti perché permettono di dialogare su argomenti che riguardano la vita della nostra nazione e incidono fortemente sul salario dei dipendenti, sia pubblici che privati. Avere un confronto diventa di fondamentale importanza per comprendere su quale indirizzo muoverci'', ha concluso.

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