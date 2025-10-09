circle x black
Cerca nel sito
 

Luxottica, Milleri: "Occhiali intelligenti possono essere smartphone di domani"

In 2026 target è di 10 milioni di smart glasses: "Saranno dispositivi centrali nella vita delle persone"

EssilorLuxottica - (IPa)
EssilorLuxottica - (IPa)
09 ottobre 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L’occhiale come l’abbiamo conosciuto per anni – da protesi prima ad accessorio moda poi – si candida a diventare il dispositivo centrale nella vita delle persone, rimpiazzando gli smartphone per essere molto di più: una presenza costante nella vita di ciascuno, con la capacità di comprendere desideri, abitudini, stati d’animo e di salute di ogni singolo individuo". A raccontare come in un futuro non troppo distante gli occhiali smart potrebbero sostituire i cellulari, come strumento centrale per comunicare ma anche monitorare i nostri parametri vitali, è Francesco Milleri, l'amministratore delegato di EssilorLuxottica, nel nuovo podcast 'Quello che i soldi non dicono' condotto da Chiara Albanese e Tommaso Ebhardt di Bloomberg News in collaborazione con Chora Media.

Milleri illustra quello che oggi appare un 'sogno' nel quale "centinaia di milioni di questi occhiali smart in un prossimo futuro potrebbero essere totalmente interconnessi gli uni agli altri, e con essi le persone, creando enormi comunità, come fossero reti satellitari a terra in grado di favorire lo scambio continuo di informazioni e di conoscenza."

Nell'immediato Milleri stima che la società potrebbe arrivare nel 2026 ad avere una capacità produttiva di 10 milioni di smart glasses all'anno. Nella strategia di espansione di EssilorLuxottica - ricorda l'ad - ci sono gli occhiali intelligenti con Meta, il tech-med e nuovi brand, senza perdere il focus sul business dell'occhialeria. "L’insegnamento che ci viene dal nostro fondatore e che abbiamo cercato di adattare e rendere funzionante in questo nuovo mondo è l’idea che solo un modello di collaborazione – un’azienda a rete – possa mantenere la leadership nell’innovazione e nella tecnologia. Restiamo - conclude Milleri - un gruppo aperto che non crea barriere ma anzi abbatte muri condividendo i suoi prodotti e le sue innovazioni con tutti gli operatori del settore, per creare un mercato e una società migliore per tutti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
occhiali intelligenti Francesco Milleri EssilorLuxottica smart glasses
Vedi anche
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza