La Premier ha confermato che il club è ritenuto responsabile di quasi tutte le cento violazioni di natura economico-finanziaria che sarebbero avvenute tra il 2009 e il 2018

Bufera sul Manchester City. Oggi, martedì 29 settembre, la Premier League ha confermato ufficialmente che il club inglese è stato ritenuto responsabile della quasi totalità delle oltre cento contestazioni mosse per irregolarità di natura economico-finanziaria, commesse tra il 2009 e il 2018. I Citizens hanno rigettato le accuse e annunciato che faranno ricorso, ma questo non è bastato ad allontanare le ombre.

A margine di un evento un giornalista di SkySport ha intercettato il direttore generale del Manchester City Ferran Soriano, chiedendogli conto delle accuse: "La Premier League ha confermato che avete barato per quasi un decennio, vuole scusarsi con i tifosi di calcio?", secca la risposta: "Non ho niente da dire, grazie".

"Ti scusi con i tifosi del calcio? La Premier League parla di contratti 'farlocchi', è un club 'farlocco' questo?"@RobHarris interroga il direttore generale del Manchester City Ferran Soriano.



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Il giornalista ha però continuato a incalzare: "Siete sicuri di poter vincere in appello? La Premier League parla di contratti 'farlocchi', è un club 'farlocco' questo? Quando avete barato per un decennio, non sente un obbligo a rispondere?", domande che però non hanno trovato risposta oltre a: "Ho detto che non ho niente da dire, grazie".