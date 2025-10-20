Manovra, Anivp: "Bene incentivo lavoro notturno e festivi, ora introdurre staff housing"

'Mettere a disposizione dei lavoratori alloggi a condizioni agevolate rappresenterebbe un aiuto concreto per le aziende di vigilanza'
“Esprimo apprezzamento per la misura, sostenuta da tempo dall’Anivp, riguardante la detassazione delle componenti del salario notturno e festivi prevista dalla manovra di bilancio 2026", commenta in una nota Giulio Gravina, vicepresidente dell’Anivp, l'Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari di Sicurezza.
“Una misura che può contribuire ad attenuare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel comparto della vigilanza privata - continua Gravina - una condizione ormai cronica che può mettere a rischio persino la tenuta del modello di sicurezza sussidiaria, che vede la vigilanza privata collaborare con le forze di polizia per garantire la sicurezza nei luoghi di transito, come stazioni ferroviarie, aeroporti, eccetera. Bisogna continuare in questa direzione introducendo altre misure, come, ad esempio, lo staff housing, già contemplato dall’attuale normativa per il settore del turismo. La possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori alloggi a condizioni agevolate rappresenterebbe un aiuto concreto per le aziende di vigilanza, che oggi si trovano spesso a dover trasferire gli operatori sul territorio nazionale e alloggiarli in strutture temporanee.”
“Estendere anche al comparto della vigilanza privata la misura dello staff housing significherebbe sostenere la mobilità, favorire l’occupazione e il benessere degli operatori di sicurezza privata”, conclude Gravina.