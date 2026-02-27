circle x black
Cerca nel sito
 

Marchesini: "Ai, acceleratore del lavoro umano non sostituto"

27 febbraio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L’intelligenza artificiale è la nuova infrastruttura su cui si costruiranno produttività, competenze e modelli sociali dei prossimi decenni e va letta come un acceleratore del lavoro umano, non come il suo sostituto". Ad affermarlo è Maurizio Marchesini, Vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni Industriali, all’evento Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità.

"L’Ia sta trasformando i ruoli professionali e le imprese stanno riprogettando le organizzazioni del lavoro: quattro competenze su dieci saranno nuove nei prossimi anni”, precisa Marchesini. “L’Europa non può permettersi di perdere la sfida dell’Ia: significherebbe rinunciare a decidere il proprio destino economico e, con la sovranità industriale, anche la qualità del lavoro”, spiega Marchesini.

“Sarebbe utile un grande patto nazionale su tre pilastri: formazione continua come responsabilità condivisa, monitoraggio congiunto dell’impatto tecnologico nei luoghi di lavoro e contrattazione sempre più orientata a produttività, innovazione organizzativa e qualità occupazionale, scegliendo l’innovazione invece della paura”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale Lavoro Umano Produttività Competenze Modelli Sociali
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza