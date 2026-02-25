Materias e Distretto Aerospazio Campania per materiali innovativi e processi avanzati

Materias, azienda fondata da Luigi Nicolais e punto di riferimento nel settore dei materiali avanzati, e il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) hanno siglato un importante accordo di collaborazione finalizzato a promuovere iniziative e progetti di ricerca, sviluppo, sperimentazione e certificazione di materiali innovativi e dei relativi processi produttivi avanzati, con applicazioni in ambito aeronautico e spaziale. L’intesa è stata sottoscritta da Caterina Meglio, Ceo di Materias, e da Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania.

L’accordo nasce dalla complementarietà delle competenze e dalla volontà di rafforzare una collaborazione stabile capace di tradurre più rapidamente l’innovazione in risultati industriali, favorendo modelli efficaci di trasferimento tecnologico nel settore dei materiali e dei processi avanzati. In questo quadro, Materias e Dac intendono valorizzare la sinergia tra università, centri di ricerca e sistema delle imprese, stimolando la partecipazione a progettualità di respiro locale e internazionale e consolidando le condizioni per una filiera più competitiva e pronta ad affrontare le sfide tecnologiche del comparto aerospaziale.

L’intesa assume anche un significato particolare nel solco del percorso di Luigi Nicolais, figura di riferimento per la ricerca e l’innovazione, scomparso nel gennaio scorso. La visione di Nicolais – costruire ponti solidi tra scienza dei materiali, capacità produttiva e politiche dell’innovazione – trova oggi continuità in un accordo che punta a mettere a sistema competenze, infrastrutture e reti, per aumentare l’impatto industriale e la qualità delle soluzioni destinate ad aeronautica e spazio.

Per la filiera aerospaziale campana e nazionale, l’accordo potrà tradursi in un vantaggio concreto lungo l’intero percorso che va dallo sviluppo alla qualificazione e certificazione di nuove soluzioni, contribuendo a ridurre tempi e rischi dei processi di adozione industriale, ad attrarre opportunità su programmi e bandi competitivi e a rafforzare la capacità di collaborazione tra grandi imprese, PMI, ricerca e territorio. In un mercato in cui prestazioni, sostenibilità, affidabilità e industrializzazione fanno la differenza, materiali e processi produttivi diventano leve decisive per consolidare posizionamento e crescita.

"Con questa intesa mettiamo a fattor comune competenze e strumenti per accelerare il passaggio dalla ricerca alla validazione e, quando necessario, alla certificazione delle soluzioni più promettenti per l’aerospazio", dichiara Caterina Meglio.

"Il Distretto lavora da anni per rafforzare l’integrazione tra competenze scientifiche e capacità produttive e per rendere la filiera sempre più competitiva - afferma Luigi Carrino - L’accordo con Materias va in questa direzione: creare un asse stabile sul tema dei materiali avanzati e dei processi produttivi, che sono strategici per aeronautica e spazio, e generare nuove occasioni di sviluppo, collaborazione e crescita per le imprese campane e nazionali. È un impegno che sentiamo anche come continuità ideale della visione di Luigi Nicolais: trasformare l’innovazione in valore industriale e in opportunità per l’ecosistema campano e per il Paese".