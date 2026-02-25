Nasce rete certificata Unasca: più sicurezza e garanzia per cittadini e imprese

Nasce la Rete Certificata Unasca che rappresenta un primo, importante passo verso un sistema più ordinato, trasparente e affidabile nel mondo delle pratiche automobilistiche e nei servizi per la mobilità di cittadini e imprese. Un nuovo standard di qualità e affidabilità entra nel settore delle pratiche automobilistiche italiane. La Rete Certificata Unasca promuove un sistema innovativo di tutela e garanzia rivolto a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia in un comparto che incide quotidianamente su diritti, patrimoni e adempimenti amministrativi.

I servizi di consulenza per la mobilità e le pratiche automobilistiche coinvolgono registri pubblici fondamentali e procedure sempre più digitalizzate. Ogni operazione può avere effetti giuridici ed economici rilevanti. In questo contesto, caratterizzato da normative complesse e rischi di errori o irregolarità, la fiducia negli operatori rappresenta un elemento chiave di tutela dell’interesse pubblico. La Rete Certificata nasce dalla consapevolezza che oggi non basta più distinguere tra operatori autorizzati e non autorizzati: è necessario introdurre un sistema che certifichi in modo oggettivo qualità, affidabilità e responsabilità degli Studi di Consulenza Automobilistica.

Unasca, associazione di riferimento del settore da quasi sessant’anni, ha scelto di promuovere un progetto strutturato che mette al centro la tutela dell’utenza e rafforza il rapporto di fiducia con le istituzioni. Nonostante il recente avvio, la Rete Certificata ha già ottenuto un’adesione significativa: oltre cinquecento Studi risultano oggi certificati, un dato senza precedenti in Italia. L’obiettivo a breve termine è superare le mille adesioni su scala nazionale. Numeri che testimoniano la volontà delle realtà più strutturate e responsabili di distinguersi assumendo un impegno formale verso standard più elevati di qualità, trasparenza e correttezza.

Nel mondo delle pratiche auto, il cittadino si trova spesso in una posizione di debolezza informativa. Procedure tecniche e strumenti digitali possono favorire comportamenti scorretti o raggiri. La Rete Certificata ribalta questa logica: rivolgersi a uno Studio certificato significa poter contare su un operatore riconoscibile, formato, sottoposto a controlli e vincolato a regole precise, con una responsabilità chiara e una garanzia concreta sul corretto svolgimento delle pratiche. Elemento distintivo del progetto è la certificazione di garanzia realizzata con il coinvolgimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il contrassegno rilasciato agli Studi aderenti utilizza tecnologie di sicurezza e anticontraffazione tipiche dei documenti ufficiali ed è verificabile anche in formato digitale. Un valore istituzionale forte che trasforma la tutela del cittadino da semplice dichiarazione d’intenti a sistema riconoscibile, tracciabile e controllato.

La Rete Certificata si inserisce in un quadro di sinergia con le principali istituzioni coinvolte nella gestione della mobilità e della sicurezza. Il dialogo con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Polizia Stradale rafforza le azioni di prevenzione e contrasto alle irregolarità, mentre l’allineamento con il Dipartimento per la Motorizzazione Civile garantisce coerenza con i processi amministrativi e la corretta gestione dei registri pubblici.

Il progetto si avvale di una piattaforma digitale pensata per aumentare trasparenza, tracciabilità e sicurezza, senza sostituire il ruolo professionale dello Studio di Consulenza. In un panorama in cui proliferano soluzioni online anonime e a basso costo, la Rete Certificata propone un modello differente: la tecnologia diventa strumento di garanzia e valorizzazione delle competenze, mantenendo sempre una responsabilità diretta verso l’utente finale. La Rete Certificata Unasca rappresenta un primo, importante passo verso un sistema più ordinato, trasparente e affidabile nel mondo delle pratiche automobilistiche. Un’iniziativa che tutela cittadini e imprese, rafforza la fiducia nei servizi di mobilità e valorizza le professionalità che operano correttamente. In un settore ad alto impatto pubblico, la qualità non può essere lasciata al caso: deve essere riconosciuta, certificata e garantita. La Rete Certificata nasce proprio per questo, ponendo le basi di un modello stabile e credibile nel tempo.