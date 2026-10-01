Occhiuto: "Evitare insorgenza futuro ai divide che penalizzi microimprese"

"La mia preoccupazione è che in questo Paese, soprattutto in una parte del Paese, dove prima il digital divide (divario digitale) ha rappresentato un problema, l'ai divide possa rappresentare anch'esso un problema in futuro. Penso, per esempio, a tante microimprese che non hanno la possibilità e la capacità di condividere dati con altre microimprese e, di conseguenza, saranno impossibilitate ad utilizzare le grandi opportunità offerte all'intelligenza artificiale per aumentare la produttività". Lo afferma Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, in occasione dell'incontro, oggi a Roma, 'Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese', organizzato da Bip.