Penny Italia compie 30 anni e festeggia con risultati da record e nuovi investimenti

Risultati da record nel 2023, con un fatturato di 1,619 miliardi di euro e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni, e un piano di investimenti da circa 65 milioni l’anno per i prossimi tre anni. Penny Italia celebra i suoi 30 anni di attività in Italia con soddisfazione per i dati economici dello scorso anno ed entusiasmo per le prospettive. Dei traguardi finora raggiunti e della strategia di business e di crescita si è parlato alla conferenza stampa annuale di Penny Italia, svoltasi a Milano, a cui hanno partecipato giornalisti, partner e stakeholders.