Philip Morris Italia lancia nuovo Bonds by Iqos: 'entro 2035 sigarette come oggetti da museo'

Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo Philip Morris International, ha annunciato oggi il lancio in Italia di Bonds by Iqos. Il nuovo dispositivo rappresenta l’ultima novità nel suo portafoglio di prodotti senza combustione, pensato per adulti che altrimenti fumerebbero sigarette o utilizzerebbero altri prodotti contenenti nicotina.

Philip Morris International ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, sostanziare scientificamente, produrre e commercializzare i propri prodotti senza combustione, che oggi sono disponibili in 106 mercati: "La nostra visione -spiega Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia- è chiara: a livello globale stiamo lavorando per rendere le sigarette un oggetto da museo nel più breve tempo possibile; in Italia, con un quadro normativo stabile e il supporto della società, potremmo raggiungere questo obiettivo già nel 2035. Stiamo facendo progressi significativi in questa direzione, considerando che oltre il 50% dei nostri ricavi netti in Italia deriva già dai prodotti senza combustione".

Sono circa 13 milioni gli adulti italiani che utilizzano prodotti a base di nicotina, e oltre 4,5 milioni di 3/4 questi ha già scelto di passare ad alternative senza combustione. Ma restano ancora milioni di fumatori esclusivi di sigarette, la cui transizione verso alternative prive di combustione rappresenta la sfida più grande dell’azienda in Italia entro il 2035. "Le esigenze dei nostri consumatori adulti restano la nostra stella polare -sottolinea Daniela Della Monica, head of smoke-free products category di Philip Morris Italia- e questi numeri dimostrano chiaramente che esiste un forte interesse verso le alternative per sostituire le sigarette, ma anche che è necessario compiere un ulteriore passo per andare incontro alle preferenze dei fumatori adulti più resistenti al cambiamento".

Per rendere questa visione concreta nasce Bonds by Iqos: un dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco progettato per abbattere le barriere di accesso – in termini di gusto, rituale di utilizzo e prezzo – ampliando la scelta per i fumatori adulti.

"Bonds by Iqos -aggiunge Daniela Della Monica- è progettato per soddisfare le esigenze dei fumatori meno propensi a modificare le proprie abitudini. Sappiamo che i fumatori adulti e gli utilizzatori di nicotina hanno preferenze diverse. Per questo abbiamo sviluppato un ampio portafoglio multicategoria di prodotti alternativi senza combustione, che presentano tecnologie, modalità d’uso e fasce di prezzo differenti. Con Bonds by Iqos aggiungiamo un tassello importante a questo mosaico, avvicinandoci ancora di più ai nostri consumatori".

Al 31 dicembre 2025, nel mondo gli utilizzatori dei prodotti senza combustione di Philip Morris erano oltre 43 milioni . Sono 27 i mercati che hanno superato la soglia del 50% del fatturato netto derivante da 5 questi prodotti. I nostri prodotti senza fumo non sono privi di rischi e contengono nicotina, una sostanza che crea dipendenza. Solo per adulti.