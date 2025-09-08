Pier Silvio Berlusconi ancora al primo posto nella classifica dei top manager

Pier Silvio Berlusconi si conferma al primo posto della classifica Top Manager Reputation, l’osservatorio che monitora mensilmente la reputazione online e l’autorevolezza digitale degli amministratori delegati italiani. Dal 2020 a oggi la leadership della graduatoria è stata in gran parte appannaggio di manager dei settori finanza, energia e moda. La conferma di Berlusconi al vertice rappresenta dunque un segnale rilevante per l’industria dei media. Leggendo i dati dell'Osservatorio, negli ultimi due anni Berlusconi ha guidato il comparto media della classifica ed è da 25 mesi consecutivi nella top ten generale. Una presenza che va di pari passo con il posizionamento di MFE–MediaForEurope, attiva su un percorso di crescita internazionale e di rafforzamento sul mercato italiano ed europeo.