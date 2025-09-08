circle x black
Cerca nel sito
 

Pier Silvio Berlusconi ancora al primo posto nella classifica dei top manager

I dati dell'Osservatorio di Top Manager Reputation e il posizionamento di Mfe-MediaForEurope

Pier Silvio Berlusconi ancora al primo posto nella classifica dei top manager
08 settembre 2025 | 18.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pier Silvio Berlusconi si conferma al primo posto della classifica Top Manager Reputation, l’osservatorio che monitora mensilmente la reputazione online e l’autorevolezza digitale degli amministratori delegati italiani. Dal 2020 a oggi la leadership della graduatoria è stata in gran parte appannaggio di manager dei settori finanza, energia e moda. La conferma di Berlusconi al vertice rappresenta dunque un segnale rilevante per l’industria dei media. Leggendo i dati dell'Osservatorio, negli ultimi due anni Berlusconi ha guidato il comparto media della classifica ed è da 25 mesi consecutivi nella top ten generale. Una presenza che va di pari passo con il posizionamento di MFE–MediaForEurope, attiva su un percorso di crescita internazionale e di rafforzamento sul mercato italiano ed europeo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Top Manager Reputation MediaForEurope Berlusconi
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza