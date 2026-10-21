Poledrini (Arst): "Depositi energetici e idrogeno, così cambia il trasporto"

“Nella nostra strategia aziendale, un posto centrale è stato riservato proprio alla costituzione di hub energetici. Abbiamo realizzato tre impianti di produzione di idrogeno, attualmente in fase di collaudo, al servizio dei nuovi treni a idrogeno che entreranno in circolazione l’anno prossimo. Speriamo, in questo modo, di dare un contributo non solo alla sostenibilità, facendo circolare mezzi che non emettono CO₂, ma anche alla creazione di competenze specifiche in materia di innovazione tecnologica ed energetica, come quella legata all’idrogeno, che rappresenta una competenza di alto valore”. Così Carlo Poledrini, direttore centrale di ARST, in occasione della 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo “Mobilità di valore, valore alla mobilità”.

Poledrini si è poi soffermato sulla formazione del personale: “Siamo onorati di poterci qualificare come un’azienda virtuosa e innovativa in questo senso. Abbiamo costruito percorsi di formazione duale per i quali siamo stati premiati anche a livello nazionale e che abbiamo realizzato di concerto con le scuole di formazione. Abbiamo quindi sviluppato percorsi dedicati a queste nuove competenze, che in realtà non trovano facilmente luoghi in cui essere acquisite. Si tratta di elementi nuovi, per cui costruiamo i percorsi insieme alle scuole. Ci ritroviamo così direttamente con personale preparato dal punto di vista delle competenze, ma anche pronto a essere impiegato nella produzione”.