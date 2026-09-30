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Poste Italiane, al via integrazione con Tim: ok regolamento per direzione e coordinamento

A cinque giorni dalla chiusura dell’Opas su TIM via libera dal Cda di Poste Italiane alle nuove linee guida che disciplinano i rapporti tra le due aziende

DG Giuseppe Lasco e AD Matteo Del Fante - (Ufficio stampa)
DG Giuseppe Lasco e AD Matteo Del Fante - (Ufficio stampa)
30 settembre 2026 | 13.52
Cristina Armeni
LETTURA: 2 minuti

A cinque giorni dalla chiusura dell’Opas su Tim via libera dal Cda di Poste Italiane alle nuove linee guida che disciplinano i rapporti tra le due aziende. Il Consiglio di amministrazione di Poste Italiane - come ha riportato il Tg Poste - ha deliberato l'avvio dell'esercizio delle attività di direzione e coordinamento su Tim, approvando anche il relativo Regolamento di governo operativo. E' quanto si legge in una nota di Poste Italiane. Dopo la chiusura dell’Opas, che ha portato il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco a detenere circa l’86% di Tim, il board ha approvato il documento che disciplina i rapporti e i flussi informativi tra le due aziende, assicurando l’allineamento e il coordinamento di Tim e delle sue controllate, in quanto società appartenenti al gruppo facente capo a Poste Italiane. L’ingresso di Tim in Poste Italiane prevede la condivisione di obiettivi strategici, il coordinamento delle politiche industriali e gestionali, l'integrazione di attività e competenze per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell’intero Gruppo.

L'attività di Direzione e coordinamento su Tim - come precisato dal Telegiornale di Poste Italiane - saranno disciplinate dal Cda, dall'amministratore delegato, dal direttore generale attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, nonché dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Il regolamento garantisce la gestione accentrata delle attività ovvero il coordinamento funzionale per realizzare economie di scala e migliorare l'efficienza dei processi. Con il nuovo assetto Poste Italiane avrà così piena visibilità sulle principali attività e iniziative di Tim e verrà coinvolta preventivamente nella valutazione delle operazioni di maggiore rilievo strategico - incluse le operazioni rilevanti - ferma restando l’autonomia giuridica di Tim e delle sue controllate, a tutela anche degli azionisti di minoranza. A soli cinque giorni dalla conclusione dell’Opas, il board di Poste Italiane ha così già tracciato il percorso aprendo una nuova fase destinata a guidare lo sbarco di Tim nel perimetro del Gruppo, con l’obiettivo di mettere a fattor comune infrastrutture, tecnologie e competenze e sviluppare le nuove sinergie industriali tra i due gruppi.

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Poste Italiane Tim Opas Direzione e coordinamento
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