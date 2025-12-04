Premio Tg Poste: Del Fante (Poste Italiane), 'mestiere prezioso, coltiviamo talento dei giovani'

"Siamo un'azienda di servizi, non produciamo nulla di fisico, pertanto, dobbiamo appoggiarci al talento. Talento significa, oggi, nella giornata dedicata al giornalismo, scegliere tre ragazzi che hanno fatto tre pezzi molto interessanti, così giudicati dai direttori delle principali testate italiane giornalistiche italiane. E tra questi tre, in particolare, una ragazza ha vinto il premio più importante, avendo la possibilità di collaborare con Poste nel nostro ufficio stampa, nel nostro Tg Poste e, poi, di fare uno stage a Londra, alla London School of Journalism. Coltiviamo il loro talento, perché si tratta di un mestiere importante e prezioso ed è importante dare un segnale per i giovani, da parte di una grande azienda come Poste". Così, Matteo Del Fante, amministratore delegato Poste Italiane, partecipando alla seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, che si è svolta alla Casina Poste di Roma alla presenza dei vertici di Poste Italiane e di una vasta rappresentanza di Direttori di testate nazionali e locali di stampa, tv e web.