Realme punta a ridefinire la creatività mobile con la presentazione di GT 8 Pro, il flagship più all'avanguardia di sempre

02 dicembre 2025 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Milano realme ha presentato GT 8 Pro, il suo flagship più avanzato di sempre, unendo prestazioni top, AI evoluta e design modulare per un'esperienza su misura. Dotato di Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamera 200MP sviluppata con RICOH GR, il dispositivo punta a ridefinire la street photography e la creatività mobile. La batteria da 7000 mAh, il display 2K HyperGlow a 144Hz e il comparto video professionale offrono un'esperienza completa per gamer e content creator. Con la Dream Edition dedicata al team Aston Martin Aramco F1® e le nuove Buds Clip, realme consolida il suo posizionamento lifestyle nel segmento premium.

