circle x black
Cerca nel sito
 

Salone Nautico, Poerio: "Settore è cresciuto, ora servono risorse umane"

Dal vicepresidente di Confindustria Nautica un messaggio alle istituzioni

Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica
Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica
22 settembre 2025 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo bisogno di essere umani e di risorse per poter gestire il futuro di questo settore che è cresciuto tantissimo. Con ITS Academy abbiamo ottenuto dei risultati e cominciamo ad avere persone di livello 5 e con le università di livello 6, ma dal livello 1 al 4 abbiamo bisogno di un cambiamento creando un qualcosa di comune con le aziende”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, nel corso dell’evento 'Nautica da Diporto: le istituzioni in sinergia con le imprese: lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico' all’interno del 65° Salone Nautico di Genova.

“Serve trovare persone sul territorio italiano. E se non è possibile, dobbiamo approcciare il mondo extracomunitario o comunitario e poi formarli per l'inserimento utilizzando sistemi agli stessi Academy, cioè portare persone che vengono dal mondo dell'industria a insegnare ai ragazzi giovani e portare innovazioni tecnologiche dalle scuole all'università per creare, formare degli operai, capaci di lavorare utilizzando la tecnologia che oggi il mercato ci offre” ha concluso Poerio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salone Nautico settore nautico risorse umane formazione
Vedi anche
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza