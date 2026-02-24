circle x black
S.S. Lazio smentisce le voci: "La società non è in vendita"

"Nessuna offerta, manifestazione di interesse, né trattative o interlocuzioni con soggetti italiani o esteri"

Curva Lazio
24 febbraio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
La S.S. Lazio ha smentito ufficialmente le voci su una possibile cessione della società. In una nota il club chiarisce di "non aver ricevuto alcuna offerta" né di aver avviato trattative, negoziazioni o interlocuzioni con soggetti italiani o soggetti esteri". Le indiscrezioni, circolate sui media e i social, vengono definite senza "alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative".

La società si riserva di tutelare la "propria reputazione" e "dei propri azionisti", invitando "gli organi di informazione" ad "attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla società".

