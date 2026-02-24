La S.S. Lazio ha smentito ufficialmente le voci su una possibile cessione della società. In una nota il club chiarisce di "non aver ricevuto alcuna offerta" né di aver avviato trattative, negoziazioni o interlocuzioni con soggetti italiani o soggetti esteri". Le indiscrezioni, circolate sui media e i social, vengono definite senza "alcun riscontro oggettivo e suscettibili esclusivamente di generare disinformazione, turbative informative e indebite dinamiche speculative".

La società si riserva di tutelare la "propria reputazione" e "dei propri azionisti", invitando "gli organi di informazione" ad "attenersi rigorosamente ai principi di correttezza professionale, verifica delle fonti e responsabilità informativa, attenendosi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla società".