Tenerini (Forza Italia): "Investire nel futuro è risposta a inverno demografico'

"Credo che la trasformazione demografica sia forse la rivoluzione più silenziosa e pericolosa a cui stiamo andando incontro. Sappiamo che vivremo l'inverno demografico, che avremo un problema di sostenibilità dal punto di vista di welfare, di tenuta dei conti pubblici e del sistema previdenziale. E' un tema importante, che non riguarda solo i nati e i non nati, ma è un tema anche di prospettive di futuro. Bisogna chiederci quando questo Paese ha smesso di investire nelle prospettive del futuro e ha cominciato a chiudere la porta. E' un tema fondamentale che ci deve far aprire lo sguardo in modo orizzontale perché riguarda le politiche della famiglia, del lavoro, economiche e della natalità". Così Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia, alla VI edizione dell'appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo "La demografia cambia la società".