Trasporti, Boiardi: ‘Evento odierno crea ponte ideale con Asecap Days di maggio’

“L'evento di oggi crea un ponte ideale con gli Asecap Days di maggio che ospiteremo qui a Milano per la prima volta nella storia. Sono l'appuntamento annuale con cui le società concessionarie autostradali di tutto il mondo, si ritrovano in un momento di confronto per discutere delle prospettive del settore a 360 gradi da un punto di vista dell'innovazione, delle nuove tecnologie e delle diverse normative nei diversi Paesi”. Sono le parole di Pietro Boiardi amministratore delegato Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A a margine dell’incontro istituzionale “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro” organizzato proprio da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM.