"Unire le forze per la crescita", le buone pratiche del pubblico del privato a Futuro Italia by Remind

Quattro tavoli di confronto tematici, guidati da rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo produttivo, orientati alla condivisione di idee, esperienze e proposte per lo sviluppo del Sistema Italia. E' “Futuro Italia”, l’iniziativa promossa da Remind, l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione, che si è tenuta presso la nuova Sala De Gasperi del Parlamento Europeo in Italia a Roma. Futuro Italia by Remind è "uno spazio di riflessione operativa in cui esperienze virtuose, modelli innovativi e visioni strategiche vengono messi al centro di un dialogo costruttivo, con l’obiettivo di individuare indirizzi comuni per la crescita economica sostenibile dell’Italia in un contesto europeo e internazionale - si legge in una nota - L’iniziativa intende evidenziare le principali sfide che attendono la Nazione, analizzando dinamiche economiche, trasformazioni sociali e opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica, dall’evoluzione dei mercati globali e dagli investimenti nel capitale umano, infrastrutturale ed energetico. Un percorso che Remind porta avanti da anni e che 'Futuro Italia' contribuisce a rafforzare, ponendo al centro la collaborazione tra pubblico e privato come elemento imprescindibile per costruire benessere condiviso, coesione e competitività".

"Il nostro impegno è rivolto a creare un contesto di linee guida e normative che possano offrire a tutte le fasce e le categorie sociali nuove opportunità e occasioni di sviluppo economico sostenibile in tutti i settori strategici della nostra amata Italia - ha detto il vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna - Settori produttivi non solo trainanti per le varie economie delle Nazioni europee ma che richiedono una costante attenzione nel contemperare strategie complessive a livello europeo ed esigenze specifiche dei singoli Stati tra i quali l'Italia con le sue straordinarie peculiarità. Il contatto costante con la filiera imprenditoriale di cui Remind è portavoce deve costituire un punto fermo della nostra azione. In tal senso assicuro impegno e disponibilità nella prospettiva di creare sempre più tra l'Unione Europea e la nostra realtà nazionale una sempre più proficua interazione e produrre così risultati produttivi di concreti benefici come dimostra il positivo sviluppo delle strategie di attuazione del Pnrr".

Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio ha fatto presente: "Le trasformazioni in atto sul piano economico e geopolitico rendono la stabilità macroeconomica uno dei principali criteri con cui, oggi, si definisce il ruolo degli Stati nei nuovi equilibri globali. In questo scenario, l’Italia sta ha riconquistato una posizione centrale grazie a un’azione di Governo che ha puntato sulla solidità dei fondamentali economici, sul potenziamento della capacità produttiva e su una più intensa partecipazione alle catene del valore europee e internazionali. Investimenti mirati, riforme strutturali e disciplina di bilancio stanno rafforzando la competitività della Nazione e la sua credibilità sui mercati esteri. La priorità, ora, è trasformare questi progressi in crescita stabile e in una cooperazione internazionale sempre più strutturata. E’ fondamentale una fase di ascolto e di dialogo come accade in Futuro Italia by Remind per avere idee per migliorare le norme e produrre misure che possano consentire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e messa in sicurezza dei territori e delle persone perseguiti dal Governo Meloni".

Per il Governo e il Parlamento hanno salutato i lavori Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, Alberto Bagnai Presidente Commissione Parlamentare di controllo sulle Attività degli Enti Previdenziali e i Fondi Pensioni, Maria Teresa Bellucci Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Guido Castelli Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Alessandra Gallone Consigliere del Ministro Università e Ricerca Ambiente e Sicurezza Energetica, Serafino Sorrenti Capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale.

Ha delineato gli scenari economici e le prospettive di sviluppo Marcello Cattani Consigliere Delegato Remind Industria Innovazione Ricerca e Presidente Farmindustria. Sono poi intervenute le altre buone pratiche del pubblico e del privato: Fabrizio Burlando Amministratore Delegato Bancomat, Cristiano Cannarsa Amministratore Delegato Sogei, Vittorio de Pedys Presidente Simest, Gaetano De Vito Presidente AssoHolding, Maria Bianca Farina Presidente Fondazione Ania, Marcello Fiori Direttore Generale Inail, Aldo Forte Head of People & Organization Italy Enel, Luciana Marino Consigliere Nazionale Confsal - Responsabile studi normativi, Valentina Milani Consigliera di Amministrazione Cdp, Franco Massi Segretario Generale della Corte dei Conti, Vincenzo Nunziata Presidente Aeroporti di Roma, Alberto Oliveti Presidente AdEPP e Enpam, Mario Pepe Presidente Covip, Massimo Ponzellini Presidente Vantage Asset Management, Cristiano Rufini CEO Olidata, Carlo Russo CEO Affariesteri.it, Daniele Ruvinetti Foreign Affairs Analyst, Roberto Sambuco CEO Origine Sgr, Cristina Sgubin Consigliera di Amministrazione Sace e Eni Sg Telespazio, Angelo Spena Presidente Gme, Tommaso Tanzilli Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Mario Valducci Presidente Invimit Sgr.

Il Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind Paolo Crisafi ha cosi’ commentato: "Futuro Italia by Remind riunisce rilevanti esperienze e qualificate competenze per un impegno collettivo per definire insieme le traiettorie di sviluppo della nostra Nazione. In un contesto internazionale in costante evoluzione, l’Italia sta rafforzando il dialogo tra Pubblico e Privato, valorizzando competenze ed esperienze all’interno di una visione unitaria e coerente di sistema. Oggi più che mai è necessario investire in innovazione, sostenibilità e sicurezza perché la crescita non è mai frutto del caso, ma il risultato della capacità di sinergie. Futuro Italia by Remind rappresenta proprio lo spazio in cui questo sistema si incontra, dialoga e costruisce strategie comuni. Siamo convinti che il futuro della Nazione passi attraverso una visione condivisa, una governance responsabile e un impegno quotidiano per rendere l’Italia più competitiva, inclusiva e sicura. È questo il contributo di servizio che Remind con i suoi Partner intende continuare a offrire, da un lato, alla Nazione, al Parlamento e al Governo Presieduto dal Presidente Giorgia Meloni, dall’altro, all’ Europa oggi presente con il Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e con il Direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo Carlo Corazza".