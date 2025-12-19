Veepee, in Italia il menswear cresce del 18%

Su Veepee, lo shopping maschile continua a crescere, confermandosi tra i segmenti più dinamici del fashion online. Le tendenze d’acquisto del 2025 evidenziano un’evoluzione significativa: accanto al predominio del fashion, il menswear si apre sempre più a un universo lifestyle, dove le scelte riflettono identità personali, esigenze quotidiane e stili di vita in trasformazione. A guidare questo cambiamento è soprattutto l’ascesa dello sportswear, protagonista delle preferenze maschili per la capacità di combinare eleganza, performance e comfort in look versatili e contemporanei. “In Italia - afferma Valentina Corbetta, country manager di Veepee Italia - il menswear su Veepee registra una crescita del +18% e la quota di clientela maschile supera ormai il 30% del totale. Si tratta di un e-shopper attento, consapevole e selettivo, che cerca prodotti di qualità e design distintivo. In questo contesto, i brand del Made in Italy si confermano protagonisti, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del menswear su Veepee in Europa”.

A completare l’evoluzione dell’esperienza d’acquisto è il crescente ricorso a strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale: gli uomini si confermano tra i primi a sperimentare interfacce e assistenti intelligenti, rendendo lo shopping online sempre più personalizzato, informato e intuitivo. Il menswear entra in una fase di rinnovamento, guidata da un equilibrio sempre più ricercato tra tradizione sartoriale e innovazione contemporanea. Su Veepee emergono tendenze che vanno dal ritorno della sartoria 'soft' - con giacche destrutturate, tessuti leggeri e completi estivi in lino - a un mix sempre più audace di heritage e contaminazioni moderne, con colori brillanti e satinati, dal giallo 'sun-kissed' a tonalità più vivaci.

Parallelamente prende forza l’estetica tenniscore, dove lo stile sportivo-elegante si fonde con l’athleisure, dando vita a look versatili e performanti. Le categorie più richieste restano polo e pantaloni/jeans, con un progressivo passaggio verso vestibilità più comode rispetto agli skinny tradizionali. Le t-shirt, spesso caratterizzate da logo in evidenza, mantengono un ruolo centrale, mentre i capispalla registrano un lieve rallentamento dovuto alla stagionalità più mite. Cresce anche l’interesse per gli outfit coordinati, dal combinabile blazer+pantalone allo street style abbinato, a conferma della ricerca di armonia cromatica e cura dei dettagli. Nel complesso, il menswear si conferma sempre più influenzato dallo sportswear tecnico, capace di unire performance, eleganza rilassata e dettagli luxury in look contemporanei e funzionali.

Lo sportswear continua a trainare la crescita nei mercati europei, registrando un aumento complessivo dell’8% rispetto al 2024. In particolare il marketplace di Veepee, Brandsplace, accelera in modo significativo grazie alla crescente richiesta di collezioni sport-performance e assortimenti continuativi. Il mercato italiano conferma la sua dinamicità con un +23%, consolidando lo sportswear come una delle categorie più vivaci dell’e-commerce fashion. “Osserviamo un consumatore sempre più orientato verso capi che uniscono funzionalità, stile e comfort quotidiano - commenta Valentina Corbetta -. La crescita dello sportswear, in particolare nei mercati europeo e italiano, riflette una trasformazione profonda del lifestyle maschile e un interesse crescente verso prodotti versatili e performanti”. A livello europeo, la componente lifestyle rimane centrale e in aumento, con le calzature che emergono tra i segmenti più trainanti, confermando l’evoluzione di un mercato sempre più attento alle nuove esigenze del vivere attivo.

Nel mercato italiano su Veepee, gli accessori maschili confermano una crescita stabile, con le calzature come categoria trainante. Le sneakers rappresentano oltre la metà delle vendite totali (51%), seguite da derby e sandali. Tra le tendenze emergenti, le tonalità bianche raggiungono il nero come colore più richiesto, mentre il segmento orientato al comfort mostra un incremento rispetto al casual/everyday, a conferma di un consumatore sempre più attento alla praticità e alla versatilità dei propri acquisti. Complessivamente, il settore accessori maschili in Italia registra una crescita positiva, evidenziando la consolidata preferenza per prodotti che combinano stile, comodità e funzionalità.

Il beauty maschile continua a crescere in Italia, confermandosi come una categoria chiave per il consumatore attento al benessere e alla cura di sé. Tra i prodotti più richiesti si confermano quelli dedicati alla cura della barba, come schiume e lozioni dopobarba, seguiti da profumazioni — acque di colonia e deodoranti — che completano il rituale quotidiano. In forte espansione è anche la skincare maschile, con linee idratanti e anti-età che rispondono a un uomo sempre più sensibile alla prevenzione e alla cura della pelle. Lo shopping maschile su Veepee rispecchia un desiderio più ampio di lifestyle che va oltre l’abbigliamento: cresce l’interesse per la categoria Food & Beverage, dove il vino emerge come prodotto preferito, e per la sezione Viaggi, con una predilezione per destinazioni locali o a medio raggio, capitali europee e Mar Rosso. I pacchetti esperienziali incontrano un forte consenso, in particolare per eventi sportivi di rilievo come le finali di Champions League o la Formula 1, così come per esperienze familiari in parchi divertimento e tematici, senza dimenticare i concerti.

Brandsplace, il marketplace di Veepee, continua a consolidare il suo ruolo anche per gli acquirenti maschili, offrendo una selezione ampia e diversificata di prodotti che risponde a un pubblico sempre più esigente. Grazie a Brandsplace, i clienti possono esplorare un ventaglio completo di brand e categorie, dai capi classici agli articoli tecnici, ampliando le possibilità di scelta e personalizzazione dell’esperienza di acquisto.

“Brandsplace si conferma una destinazione molto apprezzata dagli uomini su Veepee, grazie alla varietà e alla qualità dell’offerta - aggiunge Valentina Corbetta -. In particolare, il segmento sportivo registra a livello europeo una crescita del 42%, trainato da abbigliamento e accessori per running, cycling, water sport e outdoor, confermando l’interesse crescente per prodotti funzionali e performanti sia in Italia che nel resto d’Europa". Secondo la ricerca NetRetail condotta da Netcomm in collaborazione con Veepee (luglio 2025), emerge il ruolo sempre più centrale degli uomini nei percorsi d’acquisto digitali. Pur restando le donne prevalenti nelle categorie Fashion & Beauty, gli uomini rappresentano una quota significativa tra gli shopper più evoluti, in particolare tra i multicanale e gli acquirenti esclusivi online.

La ricerca evidenzia come l’utilizzo di interfacce di intelligenza artificiale, come ChatGpt, sia più diffuso tra il pubblico maschile: uomini, giovani e Digital Power Buyer costituiscono infatti la nicchia degli 'early adopter' che integra l’Ai nella scelta dei prodotti, soprattutto per confrontare caratteristiche tecniche e ottenere consigli personalizzati. Il cluster dei Digital Power Buyer - composto in prevalenza da uomini - si distingue per un percorso d’acquisto più ricco e articolato, una forte attenzione all’affidabilità del brand, alla sostenibilità e al servizio post-vendita, confermando un orientamento al prodotto particolarmente avanzato e una spiccata apertura all’innovazione.