Arriva una nuova funzione su WhatsApp dedicata ha chi ha necessità di utilizzare due diversi account. "Passa da un account WhatsApp all'altro: presto potrai avere due account WhatsApp su un telefono all'interno dell'app", l'annuncio del numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, che su Facebook ha spiegato la novità con tanto di schermata dei suoi due profili (privato e lavoro) la nuova funzionalità ora disponibile sulla piattaforma. E' quindi possibile avere due account WhatsApp a cui accedere contemporaneamente.

Per Meta "questa funzionalità è particolarmente utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro a quello personale, che non dovranno più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni o preoccuparsi di aver inviato un messaggio dall'account sbagliato".

"Questa funzionalità verrà rilasciata agli utenti che utilizzano Android nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi" precisa Meta, società madre di Facebook e WhatsApp.